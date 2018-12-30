"Это не самоубийство": полиция закрыла дело о резонансной смерти активиста-антикоррупционера из Харьковщины

Дело о смерти Бычко закрыли / facebook.com/Николай Бычко

28 декабря полиция закрыла производство об убийстве активиста-антикоррупционера Николая Бычко, которого 5 июня нашли повешенным в лесу Чугуева.

Об этом пишет председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик у себя в Facebook. При этом в своем посте она приводит данные в пользу того, что это повешение не было самоубийством: активиста убили из-за его расследований, в частности, об очистных сооружениях.

Печончик заверяет, что следователи из Чугуевского райотдела полиции халатно расследовали смерть Бычко. Например, с дерева даже не сняли полностью веревку, на которой был повешено парень (только отрезали кусочек снизу), хотя на верхней части веревки могли находиться потожировые и другие следы рук убийц.

"Потом веревка исчезла. Кору дерева, на котором нашли повешенного парня, пытались поджечь неизвестные", – сообщила Печончик.

По ее словам, вызывает вопросы и способ повешения: "Поставить пенек, с которого якобы повесился Николай, одному человеку невозможно, следы качения его отсутствовали. Сломанный нос якобы при повешении тоже вызывает вопросы – именно так Николая могли оглушить, чтобы потом повесить".

Кроме того, компьютер парня изъяли без решения суда, хотя сначала адвокат Лихачев настаивал на том, чтобы сделали копию, чтобы в полиции не могли добавить "нужную" информацию суицидального характера. Позже адвоката, который критиковал следствие, отстранили от дела, ему угрожали неизвестные.

Это и многое другое и наталкивает на мысль, что умереть парню "помогли" заинтересованные в этом лица.

Напомним, правоохранители не приезжали на место смерти Бычко почти час. Как написал тогда правозащитник Роман Лихачов, "самоубийство инсценировано грубо и цинично".

Это не единственная смерть активиста в этом году. Так, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.

Позднее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.