"Буду тебя убивать и кончать": в Одессе напали на известного журналиста

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В Одессе в ночь на воскресенье, 3 марта, было совершено нападение на журналиста "Думская ТВ" Александра Новицкого.

Как сообщает издание, около 00.30 Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома, когда к нему подошел мужчина и со словами "Я буду тебя убивать и кончать" полез драться.

Журналист в ответ применил газовый баллончик и травматический пистолет. В результате оба мужчины получили травмы разной степени тяжести.

Нападавший задержан и отправлен в областную больницу. Полиция внесла сведения по инциденту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

По словам полицейских, нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошла массовая драка с участием представителей Национального корпуса, ветеранов АТО и полицейских.