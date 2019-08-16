Коррупция в оборонке: Сытник "повесил собак" на ГПУ

Артем Сытник рассказал, что ГПУ затягивает дело о коррупции в оборонке / УНИАН

Глава НАБУ Артем Сытник рассказал, на каком этапе расследования находится громкое дело о коррупции в Укроборонпроме, которое активно обсуждалось во время президентской избирательной кампании.

Глава НАБУ отметил, что агентство до сих пор не получило часть важных доказательств от Генпрокуратуры.

"На сегодняшний день те носители, на которые была зафиксирована переписка [фигурантов дела, свидетельствующая о создании ими коррупционной схемы], так и не переданы Генпрокуратурой в НАБУ. Часть материалов попали в НАБУ, но не все. Проверить допустимость этих доказательств можно, только если есть телефоны — первичный носитель. Аппараты так и не были переданы в бюро", - заявил Сытник.

Он также подчеркнул, что сам по себе этот факт не может их остановить, поэтому расследование, продолжается: "проверяются как те факты, что были в журналистских сюжетах, так и те, о которых НАБУ знало ранее".

"Недавние обыски также проводились в рамках этих расследований. Опять же, анонсировать ничего не хочу, но мы получаем много интересной информации, которая проверяется", — резюмировал Сытник, передает НВ.

Читайте такжеЕще $30 млн не досчитались: Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонкеНапомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.