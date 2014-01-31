ДТП в Ужгороде: "Жигули" протаранили автобус, погиб ребенок

В четверг, 30 января, вечером, в Ужгороде произошло ДТП, где ВАЗ столкнулся с рейсовым автобусом, и жертвой которого стал 5-летний ребенок.

Об этом сообщает ГАИ УМВД в Закарпатской области.

Кроме 5-летнего мальчика, который погиб на месте, еще двое взрослых были госпитализированы с разными травмами.

Как выяснилось, ВАЗ-21063 двигались по мосту через реку Уж, на скользкой дороге машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

На переднем пассажирском сидении ВАЗа сидела женщина с 5-летним ребенком на руках. При столкновении ребенка выбросило из автомобиля под колеса автобуса. От полученных травм мальчик скончался на месте. Его мать и водитель ВАЗа с травмами были доставлены в областную больницу.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас легковушка поставлена на штрафплощадку. Проводится проверка.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Закарпатье: 60-летний водитель микроавтобуса Volkswagen сбил пешехода, после чего пересек осевую и слетел в левый кювет, где и перевернулся. Пешеход погиб, а водитель и восемь пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Фото: mukachevo.net