В Кировограде генерала налоговой забили до смерти ногами и кирпичами - СМИ

В пятницу, 2 мая, рано утром в Кировограде нашли мертвым генерала налоговой, начальника Святошинского отдела налоговой инспекции Киева Владимира Тесленко.

Как стало известно журналистам, 48-летний генерал до 5 утра отдыхал с друзьями в одном из местных кафе. После этого его отвезли домой, сообщает ТСН.

Однако уже через полчаса изуродованное тело налоговика нашли неподалеку от другого развлекательного заведения на улице Арсения Тарковского. Мужчину забили до смерти - вероятно, ногами и кирпичами.



Правоохранители информацию об убийстве подтверждают. Однако, пока что не комментируют.

Известно также, что следователи имеют определенные подозрения относительно убийц, ведь драка была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Скорее всего, спор возник на почве личного конфликта и с деятельностью налоговика не связан.

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке Донецкобй области боевики похитили депутата горсовета Владимира Рыбака. Спустя несколько дней его изуродованное тело было выловлено в речке Северский Донец.

фото, видео: tsn.ua