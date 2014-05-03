ДТП на Хмельнитчине: джип протаранил автобус, погибли четыре человека

Nissan Qashqai не смог разминуться с рейсовым ПАЗом.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Авария случилась около 18.00 возле с. Правдовка Ярмолинецкого района на автодороге Житомир-Черновцы, где столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и рейсовый автобус ПАЗ.
В результате ДТП четыре человека погибли, в том числе один ребенок (2006 г.р.). Еще один человек пострадал и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.
По данным ГАИ, авария произошла из-за того, что женщина-водитель джипа пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра.
Ранее "Главред" сообщал, что 2 апреля, поздним вечером в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека, еще 4 – попали на больничную койку.
Фото: ГАИ Хмельницкой области