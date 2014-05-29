СБУ в Одессе задержала группу террористов-подрывников

Сотрудники СБУ в Одессе задержали группу террористов, устроивших взрыв во дворе одного из центральных отелей города.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснили в спецслужбе, боевики "работали" за денежное вознаграждение и планировали серию новых взрывов.

Также они должны были сорвать президентские выборы и устроить несколько взрывов возле административных зданий.

За это террористам обещать заплатить 10 тысяч долларов.

Руководили ими боевики, которые после кровавых событий в Одессе 2 мая сбежали в Россию.

Все задержанные оказались членами "Православного казачества".

Во время задержания они пытались оказать вооруженное сопротивление, однако скрыться им не удалось.

У злоумышленников изъяли боевой пистолет CZ-75" с "глушителем", пистолет калибра 7.62 мм, охотничий обрез, травматическое оружие, боевые патроны разного калибра, "коктейли Молотова", военную амуницию, самодельные взрывные устройства с компонентами для их изготовления и холодное оружие.

Ведется следствие.

Напомним, ранее стало известно о задержании 8 украинцев, которые ехали в тренировочный лагерь боевиков в Москве.

Все задержанные были экс-сотрудниками армейского спецназа: их задержали прямо на вокзале Одессы.