Бои в Краматорске: погибли шесть человек

За понедельник, 16 июня, в Краматорске Донецкой области в результате боевых действий погибли 6 человек.

Об этом со ссылкой на департаменте здравоохранения Донецкой ОГА сообщает УНИАН.

В сообщении также отмечено, что еще 13 человек получили медицинскую помощь, из них 8 - госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. По некоторым пострадавшим решается вопрос о транспортировке в областные лечебно-профилактические учреждения.

В ОГА также отметили, что в ходе вчерашней антитеррористической операции в Горловке погибших и пострадавших, доставленных в медучреждения города, нет.

Напомним, что вчера очевидцы сообщали об обстрелах в нескольких точках Славянска и Краматорска.

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