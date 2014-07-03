В Донецке террористы ограбили отделение Приватбанка: 15 млн не дошли до бюджетников

В среду, 2 июля, в Донецке террористы ограбили Ворошиловское отделение Приватбанка. Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве

40 вооруженных налетчиков ворвались в отделение банка, взломали дверь в хранилище и похитили более 15 млн грн, которые правительство перечислило для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, сообщает ТСН.

Кроме того, из-за обстрелов террористов, 28 населенных пунктов остались без электроэнергии, а из-за повреждения насосной станции в Донецке вновь ограничена подача воды.

Напомним, что на Донбассе силовики берут боевиков в кольцо, АТО подходит к логическому завершению.

Фото, видео: tsn.ua