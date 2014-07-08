В Луганске осколки снаряда попали в маршрутку, погибли два человека

Во вторник, 8 июля, в Луганске в результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского городского совета, отметив, что инцидент произошел в 7:50.

По данным местных властей, осколки снаряда попали в маршрутное такси №132 в районе квартала Пролетариата Донбасса.

"Убедительная просьба к жителям ограничить передвижение по городу без острой необходимости, а также избегать места вооруженных противостояний", - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Луганской области, возле города Червонопартизанск, на мине подорвался трактор.