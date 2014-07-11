Под Горловкой боевики взорвали два моста и приостановили движение поездов

В Донецкой области, 10 июля, боевики взорвали автомобильные мосты неподалеку Никитовки и Попасной, а железнодорожникам пришлось приостановить движение поездов на этих участках.

Боевики взорвали автодорожный мост на трассе "Лисичанск - Северск". После взрыва обломки пролета поврежденного сооружения упали на рельсы, движение поездов пришлось приостановить, пишет Остров.

"В результате повреждения один пролет моста упал на железнодорожные пути перегона станций "Новозолотаревка - Северск", пишет издание.

Второй мост взорвался от действий террористов неподалеку станции на автодороге "Горловка - Дзержинск". Пострадавших нет.

"В 19.50 в районе станции Майорская поврежден автомобильный мост автотрассы "Горловка - Дзержинск". В результате повреждения обломки конструкции моста упали на железнодорожные пути перегона станций "Никитовка - Дилеевка".

Жители Горловки сообщают, что отчетливо слышали взрыв в это время со стороны моста.

"Главред" ранее сообщал о том, что 10 июля возле станции Еленовка Донецкой области было повреждено участок железнодорожного пути.