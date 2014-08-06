В Донецке найдены семь тел с осколочными ранениями - МВД

В среду, 6 августа, в милицию захваченного террористами Донецка поступили сообщения об обнаружении на территории города семи тел мужчин и женщин с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области.

"В милицию поступили сообщения об обнаружении на территории Петровского района семи тел мужчин и женщин с многочисленными осколочными ранениями", - сообщили в ведомстве.

Также в МВД подчеркнули, что по всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Кроме вышесказанного обратим внимание, что в ночь со вторника, 5 августа, на среду в Донецке велись активные боевые действия, эпицентрами которых оказались Петровский и Кировский районы города.

Также стоит напомнить, что в результате артиллерийских обстрелов города ночью погибли три мирных жителя.