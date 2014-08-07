Обстрел Горловки: погибли пять мирных жителей

В четверг, 7 августа, в захваченной террористами Горловке ведется артобстрел. Погибли пять мирных жителей, еще 10 ранены.

"В районе остановки "Амстор" на ул. Пересыпкина в результате разрыва снаряда пострадали люди. На данный момент известно о пяти погибших, ещё десять мирных жителей ранены", - сообщили в Горловском горсовете.

Также разрушена трансформаторная подстанция в жилмассиве Строителей. Без электроэнергии осталась часть Центрально-Городского района и сам жилмассив Строителей.

Остановлена фильтровальная станция №2, не работает фильтровальная станция №1. Из-за отсутствия электроэнергии не работает водопроводный узел. Водоснабжение в городе остановлено. Энергетикам не удается подать напряжение, отсутствует специализированный высоковольтный ремонтный персонал. КП "Компания "Вода Донбасса" также принимает меры по регулированию ситуации, добавили в горсовете.

Напомним, до этого в результате обстрелов в Горловке погибли 33 мирных жителя.