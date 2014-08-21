На Луганщине боевики обстреляли машину с беженцами: погибли двое взрослых и ребенок - СНБО

В Луганской области в боевики обстреляли еще одну машину с беженцами, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок.

Об этом на брифинге сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко, сообщается на страничке Совбеза в Twitter

"В районе Хрещеватого террористы снова обстреляли машину беженцев с большим белым флагом. Погибли мужчина, женщина и 5-летний ребенок", - сказал он.

Ранее в СНБО сообщили, что в отдельных районах Иловайска в Донецкой области идут бои. В течение суток силы АТО 30 раз вступали в огневой контакт с боевиками. Силы АТО успешно отбивают контратаки террористов.