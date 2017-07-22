В зоне АТО боевики нарушали "тишину": погиб воин, ранены дети

В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 21 июля, террористы 11 раз нарушили "режим тишины", погиб один украинский военнослужащий, два — получили ранения, также пострадали мирные жители, в частности, двое детей.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, вчера после 18 часов и до полуночи ситуация оставалась стабильной, враг уменьшил количество вооруженных провокаций, однако даже единичные обстрелы имели страшные последствия.

На Мариупольском направлении около 21 часа преступники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки, ранены четверо местных жителей, среди которых двое детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик.

Также злоумышленники из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по опорным пунктам воинов вблизи Гнутово и Широкино, огнем в ответ силы АТО заставили бандитов придерживаться "тишины".

На Донецком направлении вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Верхнеторецкого и на шахте "Бутовка". На Луганском направлении около 18 часов боевики дважды обстреляли из гранатомета и миномета позиции в Крымском.

Напомним, рано утром 20 июля под Красногоровкой Донецкой области произошел бой между террористами и силами АТО, наши воины и противник понесли потери. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Військове телебачення України