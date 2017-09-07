В Хмельницком задержаны "активисты"-вымогатели

В Хмельницком на одной из центральных улиц сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки двух "общественных активистов" областного центра.

Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники требовали 10 тыс. долларов от менеджеров компаний, которые осуществляли строительство жилого комплекса в городе.

"В случае отказа дельцы угрожали организовать общественные протестные акции против застройки и направить в контролирующие и правоохранительные органы искусственные обращения по поводу возможных нарушений действующего законодательства при планировании и осуществлении строительства", — отметили в СБУ.

"Активистов" задержали оперативники спецслужбы во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Начато производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Напомним, 5 сентября правоохранители после получения взятки задержали начальника одного из управлений Киевского городского совета и двух его сообщников — сотрудника столичного коммунального предприятия и посредника.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine