Взрывы в посольстве США и в Умани. Опубликованы фото и видео задержания диверсантов из ОПГ "Торпеды"

2 октября 2017, 14:54

Бандиты входят под влияние в прошлом народных депутатов из Партии регионов — Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-"регионалами".

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Вчера работники Нацполиции задержали бандитскую группу, которая совершала преступные действия на территории Украины в течение 2016-2017 годов. Вчера они ехали подрывать венгерский памятник в Закарпатье на Верецком перевале и имели на это соответствующий заказ", — заявил он.

По словам министра, при задержании этой группы были изъяты гранаты и специальное взрывное устройство с газовым баллоном. "Мы имеем прямые доказательства — это образцы и анализы ДНК, показания самих задержанных и материалы анализа и фиксации людей на месте преступления — (причастности, — ред.) этой бандитской группы к, минимум, 9 преступлениям ... преступления были на почве разжигания ксенофобии и межнациональной розни", — добавил Аваков.

Министр назвал 9 преступлений, к которым, вероятно, причастна бандитская группа. В частности, в городе Черновцы в ночь на 19 ноября 2016 года на фасаде Центральной еврейской синагоги была нанесена надпись антисемитского толка. В городе Умань 21 декабря 2016 года на могилу Рабби Нахмана злоумышленники бросили свиную голову с вырезанной свастикой, а также разлили жидкость, похожую на кровь. В Киеве 8 июня 2017 года злоумышленники бросили гранату в здание Посольства США. Во Львове 30 июня 2017 года была попытка поджечь синагогу. В Луцке 10 июля 2017 года злоумышленники бросили взрывное устройство в здание консульства Польши. В Киеве в День Независимости 24 августа 2017 года была брошена граната на улице Грушевского, в результате чего ранения получила семья героя Украины Валерия Чибинеева. В тот же день вечером на улице Курбаса злоумышленники бросили гранату в памятник участникам боевых действий. В Умани 21 сентября была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

"Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области", — добавил Аваков.

"Люди входят в ОПГ "Торпеды", которая основную работу ведет в Черкасской области, ориентировочно входят под влияние в прошлом народных депутатов из Партии регионов — Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Следствием задокументированы контакты этих лиц, исполнителей с двумя лицами, находящимися на территории РФ", — отметил министр.

В свою очередь, первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в деле бандитской группы, причастной к преступлениям по разжиганию межнациональной розни в Украине и связанной с бывшими представителями Партии регионов, ожидаются еще задержания.

"В состав входили участники из числа жителей Одесской, Черкасской и Киевской областей", — сказал Аброськин и отметил, что преступная группа была очень организованной с четкой системой подчиненности.

"Лидер имеет отношение к криминогенным группировкам одной из областей Украины", — добавил Аброськин.

По его словам, членам этой группы ставились конкретные задачи, за выполнение которые они получали денежное вознаграждение.

"Если говорить об осквернении святого места для иудеев в Умани, то за это выполненное поручение исполнители получили по 500 долларов США. Все задачи были получены от определенного гражданина, который в настоящее время также задержан, и цель была одна — дестабилизировать ситуацию", — сказал Аброськин.

"Это четко прослеживается по ходу всех совершенных преступлений: взрыв в Умани, осквернение в Умани, взрыв гранаты на территории американского посольства, взрыв памятника участникам АТО и взрыв на ул. Грушевского в Киеве 24 августа 2017 года", — добавил он.

Кроме того, Аброськин сказал, что все участники этой группы в 2013-2014 годах принимали участие в Антимайдане, организовываясь для противостояния митингующим на Майдане.

Также он сказал, что этим делом занимается криминальная полиция.

"Задокументированы все эти эпизоды, и это только начало... Я думаю, еще будет ряд громких задержаний по этому уголовному производству", — сказал Аброськин.

Вместе с тем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что всего задержаны три человека. Все они — граждане Украины.

Кроме того, на сайте СБУ опубликованы фото и видео с места задержания преступников.

Сотрудники спецслужбы установили, что жители Черкасс и Одессы взорвали 21 сентября боевую гранату возле могильного комплекса хасидского пророка в Умани во время пребывания паломников. В результате взрыва двое граждан Израиля получили телесные повреждения.

В рамках открытого уголовного производства, оперативники управления СБУ в Черкасской области получили доказательства причастности диверсантов к взрыву гранаты в Киеве на улице Грушевского во время празднования Дня независимости, а также подрыва взрывчатки вблизи Посольства США в Украине.

Оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников на границе Львовской и Закарпатской областей на Верецком перевале при попытке закладки взрывчатки под памятник "Семь племен венгров". Во время обыска автомобиля задержанных, правоохранители изъяли три боевые гранаты РГД-5 и Ф-1 и другие орудия для совершения преступления.

По информации СБ Украины, полученной во время досудебного следствия, диверсанты действовали по заказу бывших функционеров "Партии регионов". Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее СБУ накрыла банду торговцев оружием и боеприпасами.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.

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