В Москве убили оппозиционера, который пропал два месяца назад

В Москве убили оппозиционера Алексея Строганова, который был давним активистом движения "Солидарность" (Включает в себя альянс ПАРНАС, Партия Прогресса, Партия 5 декабря, Демократический выбор, Либертарианская партия России).

Об этом на своей странице в Facebook заявил оппозиционер и соратник Алексея Навального Илья Яшин, пишет kp.ua.

Как выяснилось Строганова ударил трубой по голове неизвестный два месяца назад. Пострадавшего доставили в больницу, где два месяца он был в состоянии комы. Соратники и близкие все это время не могли его отыскать, он числился пропавшим без вести.

"Алексей Строганов много лет состоял в движении "Солидарность", участвовал в организации массовых митингов 2011-12 годов. С 2010 года он был членом избирательной комиссии Красносельского района, по направлению "Яблока". Следствие до сих не возбудило уголовное дело в связи с нападением на Строганова", — написал Яшин.

В комментарии у Яшина спросили, как мог человек два месяца пролежать в больнице и считаться пропавшим без вести.

"Про человека два месяца никакой информации не было. Мы ничего не знали. Он два месяца назад пропал и не выходил на связь. О том, что случилось, стало известно только вчера. Неужели у тебя элементарного чувства такта отсутствует? Есть моменты, когда надо просто помолчать, а не лезть со своим "мнением", как в каждой бочке затычка", — ответил политик на вопрос комментатора.

На фото к посту слева направо: застреленный в 2014-м политик Борис Немцов, убитый в 2017-м трубой по голове Алексей Строганов и избитый трубой в марте этого года оппозиционер Николай Ляскин.

Напомним, Навальный обвинил Путина и его "холопов": 18 лет уничтожали политические права россиян.