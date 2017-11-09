Подсыпали жертвам психотропы. В Хмельницком скончалась девушка, отравленная бандой грабителей

В Хмельницком злоумышленники отравили двух женщин азалептином для того, чтобы ограбить, одна из пострадавших скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

"20 августа около 6 утра во дворе по проспекту Мира в областном центре прохожие обнаружили двух молодых женщин без сознания. Врачи "скорой", которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 29-летней хмельничанки. Ее 32-летнюю подругу срочно доставили в реанимационное отделение Хмельницкой городской больницы. К счастью, ее удалось спасти", — отмечают в полиции.

Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом азалептином.

Как выяснили правоохранители, накануне вечером подруги отдыхали в одном из развлекательных заведений Хмельницкого, где познакомились с молодыми людьми, которые пригласили их на кофе.

"Все вместе поехали в район второго автовокзала, где собственно и заказали горячий напиток, в который, как впоследствии стало известно, злоумышленники добавили большие дозы азалептина, что и повлекло такие последствия", — констатируют в полиции.

Так, у потерпевших злоумышленники отобрали мобильные телефоны и украшения на общую сумму почти 18,5 тысяч гривен. Обеих женщин в бессознательном состоянии оставили во дворе на проспекте Мира, после чего покинули город.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, на каком автомобиле передвигались злоумышленники. Как оказалось, "Daewoo Lanos" был в аренде у одного из подозреваемых, 29-летнего уроженца Луганской области. Впоследствии удалось выйти на его подельников — 30-летнего уроженца Запорожской и 23-летнюю уроженку Николаевской областей. О их постоянном месте жительства трудно сказать, потому что "гастролировала" криминальная троица практически по всей стране.

Сейчас все трое задержаны и находятся в следственных изоляторах. Как выяснилось, они причастны к целому ряду имущественных преступлений на территории разных областей. Также проверяется, действовали ли они еще где-то по такой схеме, как в Хмельницком.

Следователями следственного управления ГУНП в Хмельницкой области всем троим фигурантам уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине неизвестные в масках напали на автобус и ограбили пассажиров.