Конец Сталину. В Запорожье неизвестные разбили последний памятник

В Запорожье похитили и разбили последний памятник Иосифу Сталину. Бюст находился в офисе Коммунистической партии, сообщает "Радио Свобода".

Остатки бюста принесли к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов. В 16:00 там проходил митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине.

Фотографию разбитого бюста на своей странице в Фейсбук опубликовали активисты "Национального корпуса". Они порадовались, что Запорожье лишилось последнего памятника Сталину. Однако свою причастность к его уничтожению в организации отрицают.

"Никто из наших представителей не заявляет о своей причастности к разрушению памятника Сталину, но наша позиция организации в том, что Сталин - тиран, который убивал миллионы украинцев и потому памятника такой персоне не должно в городе быть, в условиях войны особенно, это выглядит странно", - заявила пресс-секретарь "Национального корпуса" в Запорожье Валентина Обухова.

Бюст Сталину является частной собственностью. Однако в полиции сообщили, что никаких обращений по факту похищения бюста к ним не поступало.

Ранее украинский профессор, историк Василий Марочко рассказал, что Голодомор в Украине произошел из-за психического заболевания диктатора СССР Иосифа Сталина, которое возникло в результате получения им неограниченной власти.