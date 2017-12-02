Удар ножом в живот. В Хмельницком пьяный мужчина ранил волонтерку

В пятницу вечером, 1 декабря, в центре Хмельницкого пьяный мужчина ударил ножом в живот волонтерку, которая вместе с мужем собирала деньги на нужды АТО, пострадавшая попала в больницу и перенесла операцию.

Инцидент произошел по улице Каменецкой возле магазина, говорится на сайте Национальной полиции.

"34-летняя потерпевшая вместе со своим мужем пели на улице военные песни и собирали средства на нужды АТО. К ним подошел 62-летний злоумышленник и начал выражать свое недовольство их деятельностью", — отмечается в сообщении.

Завязался спор, в его ходе подошедший выхватил нож и ударил женщину в живот, после чего сразу начал убегать. За ним бросился муж активистки и следователь следственного управления полиции Хмельнитчины, который стал свидетелем преступления. Мужчины вместе догнали и задержали нападавшего.

Приехавшая скорая забрала волонтерку и доставила в Хмельницкую городскую больницу, у нее диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости со сквозным ранением печени. Женщину прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что злоумышленник уже дважды привлекался к уголовной ответственности, в частности, за разбойное нападение. Случившееся правоохранители квалифицировали как покушение на убийство.

Ранее стало известно, что в поселке Отыния Коломыйского района Ивано-Франковской области между 16 и 19-летними юношами произошел конфликт, потом младший его участник взял кухонный нож и ударил своего оппонента в живот, пострадавший умер.