В Красноперекопском районе захваченного Российской Федерацией Крыма на семерых подростков на легковом автомобиле наехал бывший сотрудник госавтоинспекции.

Виновник ДТП неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и заявлял о связях с МВД, такое поведение ему постоянно "сходило ему с рук", рассказала "глава администрации Братского сельского поселения" Елена Измаилова РИА Новости.

По словам свидетельницы аварии Галины Русаковой, водитель сознательно пошел на таран. "Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевые "Жигули" врезались в детей, идущих по обочине", — отметила собеседница.

После наезда "подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины явно в нетрезвом состоянии и сказал, что ему все равно, и он сделал это специально, потому что не в настроении".

"После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним поздоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение", — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Крыму ВАЗ-2106 наехал на группу подростков, четверо были госпитализированы с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма".