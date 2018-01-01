В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой

В воскресенье, 31 декабря, в Одесской области в акватории Черного моря на иностранном сухогрузе нашли более полутора тысяч ящиков контрабандных сигарет, он задержан.

Судно под флагом Танзании следовало по маршруту "Очамчира (непризнанная республика Абхазия) — Варна (Болгария)", сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

По данным Военно-Морских Сил ВСУ, опубликованным на их странице в Facebook, борт пытался скрыться, вышедший в море ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу сухогруза, потом его остановили и отконвоировали в порт Одессы.

"После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 мили на траверзе населенного пункта Курортное и сопровождено в Одесский морской порт кораблями ВМС ВСУ", — отметили в ГПСУ.

На борту нашли 1 тысячу 737 ящиков сигарет без акцизных марок, документов на обнаруженный груз нет. Также установлено, что у двоих из 11 членов экипажа нет паспорта моряков.

По данным ВМС, сухогруз, который подозревали в перевозке незаконных грузов, был обнаружен в территориальных водах нашей страны в последние часы 2017 года. Для поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями в море вышел ракетный катер.

Напомним, в ноябре в Закарпатской области силовики проводили масштабную спецоперация по противодействию контрабанде, к ней были привлечены подразделения ГПСУ, полиции, военной прокуратуры, были задействованы авиация и броневики.