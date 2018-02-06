Экс-"торнадовцы" до крови избили вандала, разбившего плиту с именами героев Небесной сотни в Киеве

В понедельник, 5 февраля, бывшие бойцы расформированной роты "Торнадо" до крови избили вандала — жителя захваченного Россией Севастополя Юрия Чеканова, который разбил памятную плиту с именами героев Небесной сотни в одноименном сквере в центре Киева.

Мемориал Небесной Сотни для "торнадовцев" — честь и память, о каждом сыне, который сложил свою голову за Украину, написал экс-командир роты Руслан Абальмаз (Онищенко) на своей странице в Facebook.

"Мы бойцы "Торнадо" хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымет руку на символы нашей cвободы, лишится ее и будет наказан", — отметил он.

Напомним, Юрий Чеканов в Киеве 5 октября 2017 года разрушил памятную доску героям Небесной сотни. Позже Печерский районный суд столицы приговорил его к четырем месяцам ареста.