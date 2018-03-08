Стала известна причина жуткого убийства семьи с ребенком в Крыму

В аннексированном Россией Крыму семью из трех человек убили при попытке купить автомобиль.

При этом с собой на сделку с автовладельцем они взяли 250 тысяч рублей, пишет kp.ru.

По данным издания, тела 35-летнего мужчины, его 32-летней жены и 4-летней дочери были найдены в автомобиле в водоеме 7 марта. Супруги погибли от огнестрельных ранений, а ребенок захлебнулся, уже когда машина оказалась в воде.

Главным подозреваемым, по данным газеты, является сотрудник УФСИН, который мог стрелять из табельного оружия. Именно к нему на встречу семья поехала с деньгами, чтобы обменять свой автомобиль Chevrolet Lanos на более дорогой.

Ранее сообщалось, что 23 февраля семья уехала на машине из дома в Феодосии и пропала без вести. По факту исчезновения трех человек было возбуждено уголовное дело об "убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего".