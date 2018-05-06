Обнародована причина смерти подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге

Подозреваемый в совершении резонансного ДПТ в Кривом Роге Александр Волков умер в СИЗО собственной смертью, признаков насилия эксперты не обнаружили.

"Утром 5 мая сокамерник Волкова сообщил старшему по корпусу, что заключенному Волкову стало плохо. По прибытию персонал обнаружил Волкова на его спальном месте без признаков жизнедеятельности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Немедленно вызвали реанимационную карету скорой помощи, с 10:40 до 11:10 медицинский персонал проводил реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", - цитирует представителя заместителя министра юстиции Юрия Маслака "Громадське радио".

Отмечается, что у Волкова диагностировали острую сердечную недостаточность, которая, по предварительным результатам экспертизы, стала причиной смерти.

Маслак подчеркнул, что у арестанта при поступлении в СИЗО уже было онкологическое заболевание толстой кишки. Помимо этого, после ДТП Волков имел несколько закрытых переломов ребер, закрытую травму головы и разрыв левого легкого.

Представитель Минюста добавил, что окончательная причина смерти будет обнародована после вскрытия.

Как ранее сообщалось, в СИЗО скончался водитель Mazda Александр Волков, подозреваемый в смертельном ДТП в Кривом Роге, жертвами которого стали 11 человек.