Суд продлил подозреваемым в убийстве Вороненкова содержание под стражей

Шевченковский районный суд начал слушание по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Сегодня суд продлил подозреваемым в убийстве Вороненкова Ярославу Тарасенко и Александру Лосю содержание под стражей – до 11 августа.

По данным следствия, Лось следил за Вороненковым, а Тарасенко помогал убийце – Паршову – добраться до места преступления, а потом уничтожил вещественные доказательства, в том числе автомобиль.

И Лось, и Тарасенко свою вину отрицают.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой — жены Вороненкова.

Напомним, по версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.