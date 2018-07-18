Побег из колонии в Одессе: задержаны вор и насильник

Во вторник, 17 июля, полицейские совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний, бойцами Нацгвардии и пограничниками задержали сбежавших из колонии в Одессе Ивана Запорожана и Вячеслава Загорняка.

Злоумышленников доставили в Малиновский отдел полиции областного центра, говорится на странице полиции Одесчины в Facebook.

"Поиски Владислава Кусписа продолжаются", — отмечается в сообщении.

Напомним, 17 июля рано утром в Одессе из колонии сбежали трое осужденных — Иван Запорожан (осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса), Вячеслав Загорняк (осужден по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и Владислав Куспис (осужден, в частности, по ч. 3 ст. 185).