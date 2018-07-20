Побег из колонии в Одессе: задержан третий осужденный

Под Одессой задержали третьего осужденного, сбежавшего из колонии областного центра, — Владислава Кусписа.

Злоумышленника обезвредили в одном из дачных поселков, сообщили УНИАН в Государственной уголовно-исполнительной службе.

По данным агентства, о пребывании беглеца в поселке полиции сообщили местные жители.

Кусписа задержали сотрудники Нацполиции и Уголовно-исполнительной службы.

Напомним, 17 июля рано утром в Одессе из колонии сбежали трое осужденных — Иван Запорожан (осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса), Вячеслав Загорняк (осужден по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и Владислав Куспис (осужден, в частности, по ч. 3 ст. 185). Позже в полиции сообщили о задержании двух беглецов.