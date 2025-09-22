Укр
Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ванной

Алексей Тесля
22 сентября 2025, 10:54
31
Маленькое пространство требует точности, ведь даже незначительная деталь может испортить впечатление.
Ванная комната
Как выбрать интерьер ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Громоздкие шкафы — не лучший выбор
  • Дешёвые аксессуары портят всё
  • Старомодная сантехника и повреждённая плитка - плохой выбор

Ванная комната — это не то место, где можно позволить себе дизайнерские промахи.

Маленькое пространство требует точности, ведь даже незначительная деталь может испортить впечатление от всего интерьера, пишет MarthaStewart.

Громоздкие шкафы — не лучший выбор

На первый взгляд, большие тумбы под раковину кажутся практичными, но в ограниченном пространстве они лишь создают ощущение тесноты и загромождённости. В отличие от них, подвесные конструкции, как в бутик-отелях, визуально облегчают пространство и добавляют стиля. Такие минималистичные решения не только функциональны, но и предотвращают накопление влаги и плесени.

Что делать

  • Выбирайте узкие, подвесные или настенные системы хранения. Они сохранят полезное пространство и придадут ванной современный и лёгкий вид.

Слишком глянцевая плитка и хаотичные цвета

Плитка с чрезмерным блеском уже не в моде. Она делает интерьер холодным и искусственным. Та же история и с пёстрыми мозаиками или несовместимыми цветами: результат — визуальный шум и устаревший стиль.

Что делать

  • Комбинируйте матовые и глянцевые поверхности с умом. Такой баланс создаёт стильную и элегантную атмосферу, добавляя глубины и уюта.
Как отмыть плитку в ванной инфографика
/ Главред

Дешёвые аксессуары портят всё

Пластиковые дозаторы, душевые занавески сомнительного качества и дешёвая фурнитура быстро теряют внешний вид. Они трескаются, облупливаются и создают впечатление неухоженности.

Что делать

  • Выбирайте аксессуары из стекла, керамики или металла с матовой отделкой. Эти материалы долговечны, эстетичны и подходят даже для небольшого бюджета.

Чересчур тематический декор

Мыльницы в форме ракушек, занавески с мультяшными принтами и сезонные украшения делают ванную дешёвой на вид. Весёлые детали быстро теряют актуальность и надоедают.

Что делать

  • Используйте мягкие оттенки, приглушённые текстуры и тонкие намёки на тематику. Такой подход создаёт расслабляющую атмосферу и выглядит намного утонченнее.

Старомодная сантехника и повреждённая плитка

Потрескавшаяся плитка, пожелтевшая затирка и цветные унитазы из прошлого века (вроде авокадо или bubblegum-pink) сразу выдают возраст ремонта.

Что делать

  • Своевременно обновляйте отделку и выбирайте классическую сантехнику в белом, кремовом или сером цвете. Это освежит ванную и придаст ей ухоженный и современный вид.

Идеальное средство для ванной: советы экспертов

Одним из самых доступных и эффективных домашних средств считается раствор на основе воды и белого уксуса, который можно распылить из обычного пульверизатора. Для усиления эффекта иногда добавляют пару капель жидкого моющего средства, например, Fairy.

Если вы хотите опробовать в деле яблочный уксус, эксперты из The Spruce рекомендуют использовать его без разбавления.

Пример использования:

  • Примерно 150 мл уксуса наливают в ёмкость, затем в раствор погружают чистую ткань и оставляют на несколько минут. После этого протирают загрязнённую поверхность — водяные разводы исчезают довольно быстро. Приятный бонус — запах яблочного уксуса выветривается быстрее, чем у белого.

Смотрите видео - чем убрать известковый налет:

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в ванной испарится за секунды. Одним из самых популярных народных способов удаления налёта считается использование белого уксуса.

Напомним, ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

интерьер ванная
