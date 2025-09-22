Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ванной

Вы узнаете:
- Громоздкие шкафы — не лучший выбор
- Дешёвые аксессуары портят всё
- Старомодная сантехника и повреждённая плитка - плохой выбор
Ванная комната — это не то место, где можно позволить себе дизайнерские промахи.
Маленькое пространство требует точности, ведь даже незначительная деталь может испортить впечатление от всего интерьера, пишет MarthaStewart.
Громоздкие шкафы — не лучший выбор
На первый взгляд, большие тумбы под раковину кажутся практичными, но в ограниченном пространстве они лишь создают ощущение тесноты и загромождённости. В отличие от них, подвесные конструкции, как в бутик-отелях, визуально облегчают пространство и добавляют стиля. Такие минималистичные решения не только функциональны, но и предотвращают накопление влаги и плесени.
Что делать
- Выбирайте узкие, подвесные или настенные системы хранения. Они сохранят полезное пространство и придадут ванной современный и лёгкий вид.
Слишком глянцевая плитка и хаотичные цвета
Плитка с чрезмерным блеском уже не в моде. Она делает интерьер холодным и искусственным. Та же история и с пёстрыми мозаиками или несовместимыми цветами: результат — визуальный шум и устаревший стиль.
Что делать
- Комбинируйте матовые и глянцевые поверхности с умом. Такой баланс создаёт стильную и элегантную атмосферу, добавляя глубины и уюта.
Дешёвые аксессуары портят всё
Пластиковые дозаторы, душевые занавески сомнительного качества и дешёвая фурнитура быстро теряют внешний вид. Они трескаются, облупливаются и создают впечатление неухоженности.
Что делать
- Выбирайте аксессуары из стекла, керамики или металла с матовой отделкой. Эти материалы долговечны, эстетичны и подходят даже для небольшого бюджета.
Чересчур тематический декор
Мыльницы в форме ракушек, занавески с мультяшными принтами и сезонные украшения делают ванную дешёвой на вид. Весёлые детали быстро теряют актуальность и надоедают.
Что делать
- Используйте мягкие оттенки, приглушённые текстуры и тонкие намёки на тематику. Такой подход создаёт расслабляющую атмосферу и выглядит намного утонченнее.
Старомодная сантехника и повреждённая плитка
Потрескавшаяся плитка, пожелтевшая затирка и цветные унитазы из прошлого века (вроде авокадо или bubblegum-pink) сразу выдают возраст ремонта.
Что делать
- Своевременно обновляйте отделку и выбирайте классическую сантехнику в белом, кремовом или сером цвете. Это освежит ванную и придаст ей ухоженный и современный вид.
Идеальное средство для ванной: советы экспертов
Одним из самых доступных и эффективных домашних средств считается раствор на основе воды и белого уксуса, который можно распылить из обычного пульверизатора. Для усиления эффекта иногда добавляют пару капель жидкого моющего средства, например, Fairy.
Если вы хотите опробовать в деле яблочный уксус, эксперты из The Spruce рекомендуют использовать его без разбавления.
Пример использования:
- Примерно 150 мл уксуса наливают в ёмкость, затем в раствор погружают чистую ткань и оставляют на несколько минут. После этого протирают загрязнённую поверхность — водяные разводы исчезают довольно быстро. Приятный бонус — запах яблочного уксуса выветривается быстрее, чем у белого.
Смотрите видео - чем убрать известковый налет:
Ранее сообщалось о том, что известковый налет в ванной испарится за секунды. Одним из самых популярных народных способов удаления налёта считается использование белого уксуса.
Напомним, ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.
Вас также может заинтересовать:
- Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку
- Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавиться
- Является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье: священник ответил
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред