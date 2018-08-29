Немецкий партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" не исключил выхода из проекта из-за санкций США / РИА Новости

Один из партнеров российского газового монополиста "Газпрома" по "Северному потоку-2" — немецкая энергетическая компания Uniper — не исключила возможность выхода из проекта из-за санкций США.

Компанию могут исключить из платежного оборота, и она не сможет использовать доллар в торговых операциях, рассказал финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк, сообщает FinanzNachrichten.de.

"Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США…", — отметил управленец.Читайте такжеРоссия подала заявку на изменение маршрута "Северного потока-2"

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2". В РФ на его постройку дали добро сразу.

РосСМИ писали, что власти США давят на Данию из-за строительства трубопровода, датчане намеренно затягивают выдачу разрешения на постройку трубопровода. Дания осталась последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на постройку "Северного потока-2". Западные СМИ писали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.