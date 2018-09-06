В НБУ прозрачно намекнули на повышение цен на газ для населения уже в этом году

Нацбанк озвучил прогноз по инфляции и учетную ставку / forbes.ua

Нацбанк озвучил решение поднять учетную ставку с 7 сентября на 0,5 процентных пункта (п.п.) – до 18% годовых.

Таким образом регулятор надеется удержать уровень инфляции в заданных рамках до конца 2019 года. Так как это уже шестое решение о повышении учетной ставки с 27 октября 2017 года, то утверждать, что данная мера возымеет свое действие – сложно.

При этом, что касается инфляции, то Нацбанк подтвердил свой прогноз: регулятор заверил, что инфляция снизится до 8,9% в 2018 году и вернется к целевому диапазону в конце 2019 года. Среднесрочная цель озвучена на уровне 5% в 2020 году, пишет пресс-служба НБУ.

"Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, в IV квартале 2018 года", – сообщил регулятор.

При этом цены будут расти и дальше, признали в НБУ, обвинив в этом "устойчивый внутренний потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания".

Читайте такжеСало надо перепрятать: зачем Украина взяла плохой кредит и что это значит для простых украинцевТакже в НБУ считают, что потребительская инфляция в июле 2018 продолжила замедляться – до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону. По предварительным оценкам Нацбанка, инфляция в августе также оставалась близка к этой отметке.

Напомним, появились первые подробности бюджета Украины на 2019 год. В частности,

инфляцию в нем оценили в 7,4% в год – и это очень оптимистичная цифра, непонятно как спрогнозированная авторами документа, ведь в этом году этот показатель составляет, как минимум, 9%. "Чем ниже заложена инфляция, тем меньше в итоге индексация прожиточного минимума и пенсий", – пояснил эксперт.