Доллар и евро символично обвалились

Доллар и евро обвалились / REUTERS

Курс валют на 12 сентября от НБУ продемонстрировал падение долларов и евро – словно в честь даты, практически на 12 копеек.

В частности, по сравнению с предыдущим банковским днем курс американского доллара снизился на 11 копеек, евро – на 12 копеек. Накануне доллар просел на 6 копеек, а евро – на 20 копеек.

Курсы валют на 12.09.2018:

1 доллар – 28,095614 грн;

1 евро – 32,517864 грн;

10 российских рублей – 4,0151 грн.

Ранее стало известно, насколько гривна подешевела к доллару и евро в августе. В последний месяц лета на валютном рынке усилилась турбулентность, сообщили в Нацбанке.

Также эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.

При этом эксперт констатировал, что перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе, ВВП может расти только за счет тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей и курсовой индексации. Иными словами, государство продолжит потихоньку обгладывать население.