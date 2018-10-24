В Америке полный бардак по всем направлениям: Волкер дал сенсационное интервью NYT

Пол Волкер и Барак Обама / The New York Times

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер дал интервью журналисту The New York Times и сценаристу сериала "Миллиарды" Эндрю Россу Соркину, в котором выразил мнение, что американские государственные институты приходят в упадок.

"У нас полный бардак по всем направлениям. Уважение к правительству, уважение к Верховному суду, уважение к президенту, все пропало. Даже уважение к Федеральной резервной системе. И это по-настоящему плохо. По крайней мере, сохраняется уважение к военным. Но я не знаю, как вы можете поддерживать демократию, когда никто не верит руководству страны", - отметил известный экономист.

Читайте такжеПолитолог предрек России печальную судьбу после выхода США из договора о ракетахКак отмечает автор, Волкер чувствует себя крайне плохо, а мемуары, которые он должен был представить в конце ноября, издательство перенесло на октябрь. По словам самого Волкера, у него не было намерения писать книгу, пока его не начал мучить червь раздражения.

"Не существует на Земле силы, которая способна эффективно, год за годом, противостоять тысячам людей и сотням миллионов долларов в болоте Вашингтона, нацеленным на то, чтобы влиять на законодательный и избирательный процесс", - писал он в книге.

По его словам, на американскую политику влияет кое-что более тревожное, чем страх – деньги.

"Главная проблема в том, что мы превращаемся в плутократию. У нас образовалось ненормальное количество ненормально богатых людей, которые убедили себя, что они богаты, потому что они умны и созидательны. И этим людям не нравится правительство, и эти люди не любят платить налоги", - сказал Волкер.

По словам экономиста, когда он только приехал в Вашингтон, это был город бюрократов, но это не делало их плохими. В то время госслужащих уважали. С тех пор все изменилось и сегодня Вашингтон, по словам Волкера, заполонили лоббисты и аналитические центры.

Читайте такжеКитай дал жесткий ответ Трампу по договору о ракетахВолкер, создавший некоммерческую организацию по улучшению образования для госслужащих, утверждает, что американская система образования была извращена деньгами. Такие школы, как школа правительства Джона Кеннеди в Гарварде или школа общественных и международных отношений Вудро Вильсона в Принстоне не смогли обучить новое поколение государственных служащих. По словам экс-главы ФРС, в этих школах больше не преподают принципы руководства государственного деятеля, а обучают политике – благодаря этому сдвигу выпускники способны проводить форумы и дискуссии с генералами и замсекретями, но не способны руководить:

"Туда любят ходить богатые ребята, это дружеские посиделки. Они могут спорить о войне, мире, нищете и обо всем остальном. Но когда вы идете в школу государственной политики, вас там не учат управлять правительством. Вас учат обсуждать политические вопросы"

Волкер отметил, что к следующему финансовому кризису, когда он произойдет, банки подойдут гораздо более уверенно стоящими на ногах, чем прежде. В том числе благодаря манипуляциям. Это, по его словам, является реальной проблемой, стоящей перед политиками. По его словам, вместо разговоров о кредитной политике, Америке нужны более сильные надзорные полномочия за банковской системой.