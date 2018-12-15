"Похудение" доллара, падение евро: назван курс валют на понедельник

Нацбанк на 27 копеек снизил курс евро / Reuters

В пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины серьезно повысил курс гривны к евро и на несколько копеек укрепил украинскую валюту по отношению к доллару.

Курс евро снижен на 27 копеек, а курс доллара — на три копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 17 декабря:

100 долларов — 2783,7123 грн (14 декабря — 2786,7006);

100 евро — 3141,4193 грн (3168,7573). Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны.

В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.