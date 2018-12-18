Тимошенко официально объявила Украину самой бедной страной континента

Тимошенко объявила Украину самой бедной страной Евразии / РИА Новости Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко у себя в Facebook привела данные, согласно которым Украина является самой бедной страной в своем регионе и на континенте.

"Доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента", — пишет она.

Читайте такжеНовый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедныйПо ее словам, за прошлый год страну уже покинули 1 млн украинцев. И это только по официальным данным МИД Украины. "Еще 3 млн готовы выехать за пределы Украины в ближайшее время", – добавила она.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности оказались 14 миллионов украинцев. При этом качество питания украинцев за год улучшилось.

При этом Украина задолжала по внешним долгам сотни миллиардов. В 2019 году Украина должна выплатить 150,13 млрд грн по внешним долгам. В 2020 году стране придется отдать кредиторам еще 178,45 млрд грн.