Дело на миллиард: суд в Гааге принял решение в пользу Приватбанка по иску против РФ

РФ не принимала участия в деле до вынесения решений арбитражным судом

Российской Федерации отказали в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску Приватбанка в деле об экспроприации активов банка в Крыму после аннексии полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, соответствующее решение в четверг, 12 сентября, приняла постоянная палата арбитражного суда в Гааге.

"ПриватБанк рад сообщить, что 12 сентября Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации, отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - сообщили в пресс-службе банка.

Читайте такжеУкраина в Гааге начала войну с Россией за газ в Черном мореВ банке напомнили, что Россия не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.

"Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде, и производство продолжит свой переход к следующему этапу", - добавили в банке.

Как известно, постоянная палата третейского суда в Гааге в феврале текущего года официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка в деле об экспроприации активов банка в Крыму после аннексии РФ полуострова. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов.