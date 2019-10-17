Украина получила статус развивающейся страны Европы

В МВФ решили, что Украина теперь "развивающаяся страна Европы" / Reuters

Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа"), а группу СНГ ликвидировали.

Согласно изменениям, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA), сказано на сайте МВФ.

Читайте такжеКаким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогнозНапомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова улетела в США договариваться с МВФ. Несмотря на все пессимистические заявления оппонентов новой украинской власти, переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский радикально высказался о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и в случае чего пригрозил "стукнуть кулаком по столу".

Глава государства считает, что МВФ не должен ставить Украине какие-либо условия, кроме экономических.

"Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", – сказал Зеленский во время пресс-марафона, который состоялся 10 октября.