Избавить Украину от зависимости. Как ультиматум боевиков играет на руку инициаторам блокады

1 марта 2017, 16:10

Стратегический интерес верхушки ЛДНР состоит в том, чтобы сорвать мирное урегулирование ситуации, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный

Требование главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого к Украине прекратить угольную блокаду ОРДЛО играет на руку инициаторам этой акции.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Если говорить о выдвинутом Украине требовании боевиков ЛНР и ДНР прекратить блокаду оккупированных территорий, то следует отметить несколько моментов. Прежде всего, боевики долго не реагировали на нее, что говорит, скорее всего, о том, что вся эта история не представляла для них большой проблемы: либо это не мешало их планам, либо блокада не была для них настолько существенной", — говорит политолог.

"В случае, если Украина не прекратит блокаду оккупированных территорий, боевики угрожают ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Но насколько мне известно, намерения "национализировать" или ввести "внешнюю администрацию" на этих предприятиях, либо же заставить их перерегистрироваться в этих квазигосударственных образованиях начали обсуждаться вместе с началом блокады ОРДЛО. Однако стратегический интерес "народных республик" — все-таки заставить прибыльные предприятия, которые дают рабочие места и платят налоги, зарегистрироваться на территории ЛНР и ДНР. А блокаду боевики просто используют как удобный повод для этого", — считает эксперт.

"Таким образом, выдвинутый Украине ультиматум боевиков играет на руку инициаторам блокады. Он показывает, что, если украинская сторона сейчас прекратит блокаду, значит, подыгрывает сепаратистам и выполняет их требования", — поделился мнением завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.

Он считает, что стратегический интерес нынешней верхушки группировок ЛДНР состоит в том, чтобы сорвать любое мирное урегулирование ситуации на Донбассе, которое предусматривает возвращение этих территорий в состав Украины: "То есть они стремятся сорвать "минский процесс". Вместо этого они стремятся провести институционализацию непризнанных "республик". То есть их больше привлекает путь Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это и есть их цель, но для ее реализации им не хватает экономической базы".

"Безусловно, пока что это очень сложная и противоречивая комбинация. Но все понимают, что как только эти предприятия прекратят свою украинскую регистрацию, они сразу же потеряют свои рынки и возможности работать. Но какое-то движение в данном направлении идет, и боевики пытаются расшатать нынешнюю ситуацию, когда эти предприятия не работают на экономическую базу ДНР и ЛНР", — напомнил Розумный.

По его мнению, для Киева не является критичной угроза боевиков прекратить поставки угля, поскольку все время, пока продолжается блокада, Украина выживала без них, зима закончилась и потеплело.

"Следует ли Украине реагировать на угрозы боевиков и как? Прежде всего, мы должны позаботиться об обеспечении энергетической безопасности страны. Кабмин и СНБО должны комплексно подойти к решению этой проблемы, понять, как мы должны застраховаться на все возможные случаи, разработать стратегию, чтобы избавить Украину от зависимости от угля с оккупированных территорий, а, значит, и от всех возможных ультиматумов со стороны России или боевиков", — говорит политолог. 

"Кроме того, Украина должна в информационном плане отреагировать на угрозы сепаратистов — эту ситуацию следует использовать для того, что раскрыть карты противника, показать его реальные интересы и намерения и, таким образом, развеять иллюзии наших западных партнеров о том, что мы имеем дело с конструктивным и серьезным политическим процессом", — подытожил Максим Розумный.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Блокада ЛДНР: почему боевики начали шантажировать Украину?"

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