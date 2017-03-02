Международные резервы Украины выросли до 15,5 млрд долларов

Международные резервы Украины на конец февраля выросли до 15,5 млрд долл. с 15,4 млрд долл. на конец января.

Об этом сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"На конец февраля наши резервы — 15,5 миллиарда долларов", — сказала она.

Напомним, в октябре 2016-го Нацбанк планировал, что наполнение резервов будет идти более высокими темпами, поэтому улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 млрд долл. с 17,2 млрд долл., прогнозируемых ранее.

На конец 2017 года регулятор ожидает роста международных резервов до 23,1 млрд долл., на конец 2018 года ― до 27,8 млрд долл.