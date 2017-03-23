Украина повышает эффективность управления земельными ресурсами, благодаря международному содействию, — Максим Мартынюк

Украина, введя ряд прогрессивных механизмов и инструментов в области управления земельными ресурсами, значительно повысила эффективность использования земель и продолжает работать над совершенствованием системы. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Украины Максим Мартынюк во время выступления на международной конференции Всемирного банка по вопросам земельных отношений и бедности, которая 20 марта началась в Вашингтоне.

В частности, в рамках пленарного заседания, посвященного лучшим мировым практикам по управлению землями, украинская делегация презентовала промежуточные результаты проекта по дистанционному зондированию земель, который реализуется при поддержке Всемирного банка. Механизм зондирования отрабатывается на базе двух районов в различных агроклиматических зонах (Белоцерковского и Снигиревского). Первые результаты уже демонстрируют нарушения в отчетности, как в части целевого использования участков, так и злоупотребления в его пределах.

Максим Мартынюк отметил: "Распространение системы зондирования на всю страну позволит значительно повысить эффективность использования земельных ресурсов, минимизировать теневой сегмент агрорынка и повысить доходы местных бюджетов. Это один из самых эффективных инструментов для повышения прозрачности в земельных отношениях".

По словам первого замминистра, поскольку реализованные ранее проекты в сфере управления землями — в частности, внедрение системы мониторинга состояния земельных отношений — обеспечили прозрачность и открытость информации, и, учитывая стратегическое значение земельных ресурсов для государства, украинское правительство определило работу над оптимизацией и совершенствованием этой области как приоритетную.

СПРАВКА

18-я Конференция Всемирного банка по вопросам земельных отношений и бедности 2017 года проходит с 20 по 24 марта в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, США. Тема нынешней конференции: "Ответственное управление землями: на пути к созданию фактически обоснованного подхода". Её особенность — включение в повестку дня украинской сессии, в рамках которой запланировано обсуждение различных аспектов реформирования земельных отношений в государстве.

Украинскую делегацию, которая принимает участие в конференции, возглавляет первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк. Всего на мероприятии зарегистрировано более 1900 делегатов.

Целью конференции является содействие диалогу и распространение положительного практического опыта на примере различных реформ, подходов и преобразований в земельном секторе, реализованных в развитых странах мира.