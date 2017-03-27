Санкции Украины в действии. С апреля пенсии нельзя будет получать через "дочки" госбанков России

Пенсионеров будут обслуживать в отделениях "Укрпочты".
В Украине с 1 апреля Пенсионный фонд прекращает выплату пенсий через дочерние структуры государственных банков России.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ведомства.
Агентство уточнило, что люди будут автоматически переведены на обслуживание в отделения "Укрпочты" по месту регистрации до момента, когда они выберут банк для получения средств.
По данным фонда, размещенных на его сайте, нововведение связано с указом президента Петра Порошенко, который ввел в действие решение СНБО от 15 марта насчет введения санкций против российских госбанков.
Напомним, 23 марта Национальный банк ввел ограничительные меры в отношении "дочек" государственных банков Российской Федерации. Узнать больше о новых санкциях можно здесь.