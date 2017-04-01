Яценюк подал е-декларацию за 2016 год, без офшорных компаний, недвижимости и счетов за границей

1 апреля 2017, 11:31

Яценюк заполняет декларацию о доходах с 2001 года, когда находится на государственной службе.

 

Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк как премьер-министр Украины до апреля 2016 года, согласно законодательству, подал электронную декларацию о доходах и расходах за прошлый год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Яценюка.

Общая сумма собственного дохода Яценюка за 2016 год составила 2 223 883 гривен. В эту сумму входит заработная плата за время пребывания на посту (117 598 гривен), проценты по банковским депозитам: 5 201 гривна в "Ощадбанке", 37 252 гривен в "Райффайзен Банк Аваль", 1 463 832 гривен в ПАО "Фортуна-Банк", а также доход от предоставления имущества в аренду 600 000 гривен.

Совокупный доход жены Яценюка Терезии за 2016 год составил 1 396 757 гривен. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (1 076 210 гривен) и проценты по банковским депозитам (320 547 гривен в ПАО "Международный инвестиционный банк").

Также в декларации указаны военные облигации на сумму 100 192 гривны, которые Яценюк приобрел в 2014 году.

Яценюк и члены его семьи не имеют недвижимости за рубежом, офшорных компаний и счетов в иностранных банках и любых других активов, не указанных в декларации.

Как и раньше, он является собственником земельного участка в Украине площадью 3031 кв. м (уточнено по данным Государственного земельного кадастра), жилого дома и гаража общей площадью 343,5 кв. м, трех квартир общей площадью 342 кв. м (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114,5 кв. м, машиноместа в Киеве на 13,4 кв. м.

В декларации указывается право Терезии Яценюк на безвозмездное пользование жилым помещением площадью 185,2 кв. м, которое принадлежит на праве собственности Светлане Гур с 2004 года.

Кроме того, Терезия Яценюк с целью осуществления предпринимательской деятельности имеет право на пользование нежилым помещением площадью 172,5 кв. м, принадлежащего Марии Яценюк с 2004 года.

В собственности Яценюка находится автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска. В собственности жены — автомобиль Range Rover 2012 года выпуска. Также Яценюк отметил, что на правах аренды пользуется автомобилем Toyota Sequoia 2010 года выпуска.

Сумма средств на счетах в банках у Яценюка составляет: 500 000 долларов США в "Ощадбанке", 64 703 долларов США в ПАО "Райффайзен Банк Аваль", 3 578 885 грн в ПАО "Банк Форум", 486 909 долларов США в ПАО "Фортуна-Банк", 590 147 гривен в ПАО "Фортуна-Банк". Все средства, размещенные на счетах в проблемных банках, остались в этих финансовых учреждениях. Размер взносов в уставный капитал Общества с дополнительной ответственностью "Черновицкий завод железобетонных изделий и конструкций" — 24 975 гривен (6,05% от общего капитала).

На банковских счетах Терезии Яценюк насчитывается: 139 358 долларов США в ПАО "Международный инвестиционный банк", остаток на карточном счете в ПАО "Международный инвестиционный банк" 2 062 долларов США, на текущем счете ПАО "Фортуна-Банк" 10 951 гривна.

Яценюк задекларировал 300 000 гривен и 475 000 долларов США наличными. У его жены — 130 тысяч гривен и 180 тысяч евро.

Также он задекларировал ружье комбинированное BLAZER, которое принадлежит ему с 2011 года, коллекцию из 10 картин, собранную им начиная с 1995 года, коллекцию украинских и иностранных монет из не банковских и банковских металлов, собранную им начиная с 1996 года, часы Breguet, два комплекта каминных часов, библиотеку из старинных книг и современных книг украинского и иностранного издания разных авторов.

Также в декларации указаны 5 наборов женских украшений и женские часы Winston, которые принадлежат Терезии Яценюк.

В разделе "Финансовые обязательства" Яценюк отметил предварительный договор (опцион) 2013 года с Княжицкой Л.Ф. на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен.

Среди нематериальных активов Яценюк отметил авторское право на книгу "Банковская тайна времен оранжевой революции", а также право на следующие торговые марки или коммерческие наименования: "Союз демократичних сил", "Союз демократических сил", СДС, "Фронт змін", ФЗ, ФП, Арсеній, Арсеній Яценюк, Блок Арсенія Яценюка, Новий курс, Новый курс, Зміни майбутнє, Зміни своє майбутнє, Фронт змін (графічні зображення).

Яценюк с 1992 по 1997 год — президент юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД", г. Черновцы. С 1998 до 2001 года работал в банке "Аваль" и завершил карьеру в частном секторе заместителем председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

Яценюк заполняет декларацию о доходах с 2001 года, когда находится на государственной службе.

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Яценюк декларация
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