Яценюк: Решение Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" — это крупнейшее поражение политической компании, которой руководит лично Путин

Решение Стокгольмского арбитражного суда в иске "Нафтогаза" против российского "Газпрома" является беспрецедентным: "Это самое крупное поражение российской монополии, а точнее — политической компании, которой руководит лично Путин", — отметил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью журналистам в пятницу, 2 июня.

Он подчеркнул, что российская война против Украины началась "после того, как Россия начала применять газовое оружие": "Это была первая война, которую Россия объявила независимой Украины. Ежегодно украинское руководство, премьеры и президенты ползли на коленях в Москву, чтобы получить цену на газ, которая является более или менее приемлемой для Украины".

"Все это закончилось тем, что был подписан самый невыгодный контракт в истории Украины, и средневзвешенная цена на газ в этом контракте была 500 долл.", — напомнил лидер "Народного фронта".

"Виктор Янукович пошел еще дальше, чем все его предшественники, — он сдал украинскую территорию, позволил российской армии дислоцироваться на территории Автономной Республики Крым, что стало фактически залогом для дальнейшей военной интервенции в Украину. Сделал он это для того, чтобы получить пресловутые 100 долл. скидки по газовому контракту, который был подписан премьером Тимошенко в 2009 году", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что с 2014 года политика украинских властей "была очень четкой и жесткой: "Как премьер-министр я заявил, что мы идем в суд против российского "Газпрома". И тогда с вновь назначенной командой и руководством НАК "Нафтогаз Украины" и персонально его главой Андреем Коболевым мы начали готовить юридическое дело против российского "Газпрома".

"Мы искали лучших адвокатов, и мы их нашли. Мы собирали лучшую доказательную базу для того, чтобы российский "Газпром" в судебном порядке был признан нарушающим наши национальные интересы и основные принципы Третьего энергетического пакета в Европе", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

"После того, как мы потащили российский "Газпром" в суд, были разные мнения, кто-то был скептичен... А я был уверен, что мы с командой "Нафтогаза" докажем свою позицию и докажем всему миру, что российский "Газпром" — это не просто энергетическая компания, это политическая компания, использующая свое влияние, чтобы лишить Украину части своего суверенитета и независимости через невероятные цены и ужасные, грабительские условия этого контракта", — подчеркнул он.

В результате этого контракта, подчеркнул лидер "Народного фронта", Украина должна была заплатить "Газпрому" 47 млрд долл.: "Это цифра, которая равна почти двум государственным бюджетам Украины".

"Украина должна была платить нерыночной цену в пользу российского "Газпрома", а также была ограничена в своем законном и суверенном праве перепродавать российский газ любым компаниям, в том числе европейским партнерам", — напомнил он.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража, Украина не будет платить "Газпрому" 47 млрд долл., подчеркнул Арсений Яценюк: "Порядок установления цены, который был предусмотрен в контракте 2009 года, признан нерыночным. Формула, которая была записана российским "Газпромом" в контракте с Украиной, признана нерыночной. Формирование цены должно происходить так, как мы и закупаем газ в течение последних трех лет. Это цена европейского хаба. Какая цена в Европе — такова цена должна быть и в Украине".

Кроме того, по решению суда, Украина имеет право на перепродажу газа, который она приобретает в Российской Федерации, любым другим компаниям.

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что благодаря усилиям последних трех лет, объемы потребления природного газа в Украине сокращены на 30%: "Это миллиарды долларов, которые должны были идти в пользу "Газпрома", российской власти и в том числе — российской армии. Эти средства остались в украинском бюджете и не прилипли к рукам Фирташа, Левочкина, Януковича и других лиц, которые были задействованы в самой большей коррупции в Украине, ведь энергетическая коррупция — это была коррупция номер один".

Он также напомнил, что более тысячи дней назад он на посту главы правительства вместе с премьер-министром Словакии дал старт реверсном потока газа: "Сегодня общий объем потребления газа по импорту — это исключительно с реверсного потока. Более 550 дней Украина не покупает российский газ".

"Хочу поздравить каждого украинца и всю нашу страну с историческим решением — с восстановлением справедливости. Украина доказала всем — мы сильное государство. Когда мы заявили о том, что Россия больше не будет использовать газовое оружие — это было не просто заявление. Это был кропотливый и тяжелый труд. И мы победили. Убежден, что и любую другую войну с Россией мы тоже выиграем", — сказал Яценюк.

фото: nfront.org.ua