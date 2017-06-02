Яценюк: Решение Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" — это крупнейшее поражение политической компании, которой руководит лично Путин

2 июня 2017, 16:41

"Мы победили. Убежден, что и любую другую войну с Россией мы тоже выиграем", — говорит экс-премьер

 

Решение Стокгольмского арбитражного суда в иске "Нафтогаза" против российского "Газпрома" является беспрецедентным: "Это самое крупное поражение российской монополии, а точнее — политической компании, которой руководит лично Путин", — отметил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью журналистам в пятницу, 2 июня.

Он подчеркнул, что российская война против Украины началась "после того, как Россия начала применять газовое оружие": "Это была первая война, которую Россия объявила независимой Украины. Ежегодно украинское руководство, премьеры и президенты ползли на коленях в Москву, чтобы получить цену на газ, которая является более или менее приемлемой для Украины".

"Все это закончилось тем, что был подписан самый невыгодный контракт в истории Украины, и средневзвешенная цена на газ в этом контракте была 500 долл.", — напомнил лидер "Народного фронта".

"Виктор Янукович пошел еще дальше, чем все его предшественники, — он сдал украинскую территорию, позволил российской армии дислоцироваться на территории Автономной Республики Крым, что стало фактически залогом для дальнейшей военной интервенции в Украину. Сделал он это для того, чтобы получить пресловутые 100 долл. скидки по газовому контракту, который был подписан премьером Тимошенко в 2009 году", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что с 2014 года политика украинских властей "была очень четкой и жесткой: "Как премьер-министр я заявил, что мы идем в суд против российского "Газпрома". И тогда с вновь назначенной командой и руководством НАК "Нафтогаз Украины" и персонально его главой Андреем Коболевым мы начали готовить юридическое дело против российского "Газпрома".

"Мы искали лучших адвокатов, и мы их нашли. Мы собирали лучшую доказательную базу для того, чтобы российский "Газпром" в судебном порядке был признан нарушающим наши национальные интересы и основные принципы Третьего энергетического пакета в Европе", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

"После того, как мы потащили российский "Газпром" в суд, были разные мнения, кто-то был скептичен... А я был уверен, что мы с командой "Нафтогаза" докажем свою позицию и докажем всему миру, что российский "Газпром" — это не просто энергетическая компания, это политическая компания, использующая свое влияние, чтобы лишить Украину части своего суверенитета и независимости через невероятные цены и ужасные, грабительские условия этого контракта", — подчеркнул он.

В результате этого контракта, подчеркнул лидер "Народного фронта", Украина должна была заплатить "Газпрому" 47 млрд долл.: "Это цифра, которая равна почти двум государственным бюджетам Украины".

"Украина должна была платить нерыночной цену в пользу российского "Газпрома", а также была ограничена в своем законном и суверенном праве перепродавать российский газ любым компаниям, в том числе европейским партнерам", — напомнил он.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража, Украина не будет платить "Газпрому" 47 млрд долл., подчеркнул Арсений Яценюк: "Порядок установления цены, который был предусмотрен в контракте 2009 года, признан нерыночным. Формула, которая была записана российским "Газпромом" в контракте с Украиной, признана нерыночной. Формирование цены должно происходить так, как мы и закупаем газ в течение последних трех лет. Это цена европейского хаба. Какая цена в Европе — такова цена должна быть и в Украине".

Кроме того, по решению суда, Украина имеет право на перепродажу газа, который она приобретает в Российской Федерации, любым другим компаниям.

Лидер "Народного фронта" также подчеркнул, что благодаря усилиям последних трех лет, объемы потребления природного газа в Украине сокращены на 30%: "Это миллиарды долларов, которые должны были идти в пользу "Газпрома", российской власти и в том числе — российской армии. Эти средства остались в украинском бюджете и не прилипли к рукам Фирташа, Левочкина, Януковича и других лиц, которые были задействованы в самой большей коррупции в Украине, ведь энергетическая коррупция — это была коррупция номер один".

Он также напомнил, что более тысячи дней назад он на посту главы правительства вместе с премьер-министром Словакии дал старт реверсном потока газа: "Сегодня общий объем потребления газа по импорту — это исключительно с реверсного потока. Более 550 дней Украина не покупает российский газ".

"Хочу поздравить каждого украинца и всю нашу страну с историческим решением — с восстановлением справедливости. Украина доказала всем — мы сильное государство. Когда мы заявили о том, что Россия больше не будет использовать газовое оружие — это было не просто заявление. Это был кропотливый и тяжелый труд. И мы победили. Убежден, что и любую другую войну с Россией мы тоже выиграем", — сказал Яценюк.

фото: nfront.org.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Газпром Нафтогаз Народный Фронт арбитраж Стокгольм Арсений Яценюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять