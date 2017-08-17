Эксперты рассказали, как и на сколько украинцам пересчитают пенсии

17 августа 2017, 11:19

Часть украинских пенсионеров не почувствует прибавку, другие "разбогатеют" на 1000 гривен.

В 2016 году правительство обещало "осовременить" пенсии. Устаревшие выплаты обещают пересчитать уже в октябре этого года, при условии, если правительственный проект пенсионной реформы примет Рада.

В Министерстве соцполитики считают, что это позволит изменить "негативное отношение украинцев к реформам", пишет Сегодня.

"Позитивные изменения ждут украинцев сразу после принятия реформы", — заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По информации издания, всего в Украине немного меньше 12 миллионов пенсионеров. 5,6 миллиона (46%) получат прибавки в рамках "осовременивания". Еще три миллиона (25%) получат незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. Для остальных 3,4 миллиона (или 28%) размер пенсии не изменится.

"Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела", — рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

"Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела", – рассказывает Лидия Ткаченко.

К слову, каждый год на пенсию в Украине выходят около 600 тысяч человек. Помимо "молодых" пенсионеров прибавку могут не получить украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по "специальным" правам. К примеру, украинец, который вышел на пенсию в 2014-м году, работал 30 лет и зарабатывал в два раза больше, чем в среднем по стране, имеет расчетный размер пенсии 2400 гривен. С учетом индексаций на данный момент он может получать около 2536 гривен.

Если эту же пенсию пересчитать по формуле, которую будут использовать при "осовременивании", размер выплаты сократится до 2258 гривен. Такую пенсию сокращать не будут, но и повышать не станут.

В формуле расчета пенсии учитывается средняя зарплата за три прошедших года. Актуальная цифра – 3764 гривны. Но тем, кто выходил на заслуженный отдых раньше, считали по другим зарплатам. Например, в 2007-м средний размер зарплаты был всего 1197,9 гривны. По этому показателю последний раз пересчитывали выплаты. В результате около восьми миллионов украинцев получают пенсию исходя из расчетного размера в 1197,9 гривны.

Поэтому, отмечают в Минсоцполитики, вопрос "осовременивания" пенсий назрел уже давно.

Обновлённые пенсии с первого октября получат 5,6 миллиона украинцев. Для каждого сумму прибавки рассчитают индивидуально. "Разбогатеть" на 1000 гривен могут украинцы, зарплата которых была как минимум в два раза выше по стране и которые при этом вышли на пенсию до 2007 года и имеют больше 35 лет стажа.

От 500 до 1000 гривен получат дополнительно те, кто имел зарплату как минимум в 1,5 раза выше средней, и при этом имеют больше 35 лет стажа. Если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривны.

1 миллион — получит прибавку более 1000 гривен

2 миллиона — получат прибавку от 500 до 1000 гривен

2,5 миллиона — получат прибавку до 500 гривен

Как известно, пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней.

Три миллиона украинцев получат в октябре прибавку к пенсии в 61 гривну. Так, в рамках индексации социальных стандартов часть пенсий поднимут на 5,2% от минималки.

Как известно, Международный валютный фонд дал ключевые рекомендации Украине, среди которых проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

 фото: slovoidilo.ua

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