Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа

Эксперты дали оценки новшествам в пенсионной системе Украины, за которые проголосовал парламент, и с которыми теперь придется жить украинцам.
Пенсионная реформа проголосована — Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий". Однако оценки экономистов отнюдь не радуют: они убеждены, что данные новшества не то, что нельзя назвать реформой, — они считают их направленными на "сокращение количества украинцев".
Пенсионная реформа проголосована — Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий". Однако оценки экономистов отнюдь не радуют: они убеждены, что данные новшества не то, что нельзя назвать реформой, — они считают их направленными на "сокращение количества украинцев".
Законопроект предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312 как сейчас.
Повышение пенсионного возраста не предвидится, однако увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 или 65 лет. Эксперты говорят об этом новшестве как о "скрытом повышении пенсионного возраста".
Так, если человек отработал 25 лет, он имеет право выйти на пенсию в 60 лет. У кого от 15 до 25 лет стажа — пенсию дадут в 63 года, а если менее 15-ти — то в 65 лет. С каждым годом будет увеличиваться минимальный стаж, и в 2028 году он достигнет 35 лет.
Одним из главных нововведений станет анонсированный на 1 января 2019 года запуск второго уровня пенсионной системы — накопительной. Речь идет о создании личных накопительных счетов.
Также Рада отменила 15-процентный налог на пенсии работающих пенсионеров. А таковых в Украине насчитывается более 600 тысяч. Кроме того, отменены спецпенсии для государственных служащих, судей, ученых и других. Эти категории граждан будут переведены на общую систему начисления пенсий.
Помимо прочего, отменено право на назначение пенсий за выслугу лет для работников образования, здравоохранения и прокуроров, которые могли выходить на пенсию досрочно. Исключение сделали лишь для военнослужащих и силовиков.
Эксперты рассказали "Главреду", чего ждать украинцам от пенсионных новшеств, а также что является положительными, а что отрицательными нововведениями пенсионной реформы.
Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук
Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наукАндрей Новак:
Нынешнюю пенсионную реформу в Украине можно описать следующей формулой: для 45-46% пенсионеров произошло повышение пенсий на 15% при сокращении на 35% и увеличении пенсионного стажа на 130% после обвала гривны на 250%.
Теперь по каждой цифре. Проголосованное парламентом коснется лишь 45-46% пенсионеров, то есть, только 5-6 миллионов пенсионеров из 12-ти, имеющихся сегодня в Украине.
Повышение пенсий для этих 45-46% пенсионеров произойдет в среднем на 15%. Но при этом на 35% произошло сокращение пенсий, поскольку снижен коэффициент пенсионного стажа с 1,35 до 1.
Кроме того, на 130% увеличен минимальный пенсионный стаж — с сегодняшних 15 лет до 35-ти.
И это все произошло при том, что на 250% произошел обвал курса национальной денежной единицы за последние три с половиной года: с 8 до 30 гривен за доллар, который правительство запланировало на следующий год. И именно со следующего года начнет действовать эта так называемая пенсионная реформа.
Но на самом деле никакой реформы нет, потому что пенсионная система, как была одноуровневой солидарной, так и осталась. Есть только обещание, что, возможно, с 2019 года заработает накопительный уровень пенсионной системы. Но это при условии, если в 2018 году Кабмин предложит, а Рада проголосует законодательную базу, необходимую для этого накопительного уровня. Но по факту на сегодняшний день правительство ничего подобного даже не предложило. Так что система как была одноуровневой, так и остается.
Позитивом можно назвать лишь то, что отменены специальные пенсии для всех, кроме военнослужащих и силовиков. Не знаю, считать ли позитивом то, что ликвидировано право врачей и учителей на назначение пенсий по выслуге лет. Это нельзя однозначно отнести ни к позитивам, ни к негативам.
Сам факт того, что хоть какое-то повышение пенсий происходит, для пенсионеров, конечно, положителен. Но это повышение всего лишь на 15%. И это после того, как за последние три с половиной года только официальная кумулятивная (совокупная) инфляция составляет 120%. И понятно, что эти 15% — это даже не повышение, а всего лишь частичная индексация кумулятивной инфляции за почти года. Не более того.
Президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук
Президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наукВладимир Лановой:
Моя оценка пенсионной реформы — критическая. Прежде всего, очевидно, что власть никаких реформ проводить не хочет. Она выдает какие-то чисто технические шаги (вроде перерасчета пенсий) за невиданные доселе достижения. Хотя повышение пенсий, причем минимальное, — это совершенно не реформационные шаги.
Реформы — это такого рода изменения норм, правил, институтов, которые искореняют негативные явления и дают ход положительным процессам. В нынешней пенсионной реформе никаких положительных процессов нет, потому что результатом таких новшеств станет просто сокращение количества пенсионеров. Чиновникам нужны не 12 миллионов пенсионеров, а меньше — чтобы меньше тратить средств на них.
Но это не их дело — кому платить, кому нет. Существует общественный договор между работающими и ушедшими на отдых: работающие готовы поделиться частью доходов, чтобы содержать пенсионеров. За последние годы доходы пенсионеров упали в два-три раза. А снижать пенсии — это безнравственно. Не решать вопрос пенсий — безнравственно вдвойне.
Целью этих новшеств является просто отсрочка для части людей момента выхода на пенсию. И что таким людям делать? Тем более, если они не могут работать так, как работали, или если по тем или иным причинам они потеряли работу.
Ненормально и то, что эту норму ввели для тех людей, которые не могут исправить ситуацию. Если измеряется все такими категориями как 15, 25, 35 лет стажа, то вводить новшества нужно в отношении тех людей, у кого еще осталось хотя бы 10-20 лет до выхода на пенсию, чтобы они изменили свой образ жизни и решили, что нужно работать, а не сидеть с детьми или внуками. Это право людей — решать, чем им заниматься, что лучше для их семьи, что нужно делать. А вводить эти новации так, как это делается у нас, не предоставляя людям возможно исправить свое положение, подстроиться под эти нормы, это нецивилизованно и безнравственно.
Но главное, что правительство ничего не хочет менять в пенсионной системе, не хочет направлять деньги в Пенсионный фонд. Ведь для этого есть(!) возможности! Например, 1,5 миллиарда долларов, которые нашли на счетах бывшей власти и смогли мобилизовать. Почему бы их не направить на решение вопросов пенсионеров? А они эти деньги бросают на какие-то ремонты дорог — естественно, там никто не может проверить, сколько на самом деле было потрачено. Только бы не давать деньги людям…
Также немалые доходы на таможне — растет импорт, растет таможня, меньше взяток, соответственно, растут и доходы. Но власть решила часть этих сверхприбылей направлять опять-таки на ремонт дорог. Почему на дороги, а не на поддержание собственных людей?
Другие страны показали, как можно содержать пенсионеров. Например, в Норвегии и России были введены дополнительные налоги на экспорт нефти и газа, что позволило существенно поднять пенсии. Украина тоже имеет такие возможности. Например, экспорт зерна — он растет, нарушает внутренние пропорции. При этом у нас дефицит зерна на внутреннем рынке, из-за чего падает животноводство, не растет производство мяса птицы. Все, что только можно, выметается за границу. Так что налог на вывоз зерна был бы в наших условиях аналогичен налогу на экспорт нефти и газа.
Правительство не хочет сделать ничего для роста экономики и увеличения количества рабочих мест, а рабочие места — это отчисления в Пенсионный фонд.
Нужно что-то делать в начислении пенсии от фонда заработной платы. Следует переходить к накопительной системе и ввести налог, который будет на индивидуальные счета граждан отсчитывать деньги. Но, вместе с тем, для граждан следует снизить налог на заработную плату. Во всех странах Европы налог на заработную плату у бедных людей минимальный или нулевой. Так, в Польше средний налог на зарплату составляет 7%, а всего он от нуля до 25% — богатые платят больше, а бедные меньше. Когда человек платит 5% в бюджет, а 15-20% кладет на свой счет, для него это приемлемо, потому что значительная часть денег остается на жизнь. У нас же это невозможно, потому что мы до 18-20% платим в бюджет. Если мы еще 15-20% будем платить в Пенсионный фонд, то люди не смогут жить. Плюс — тарифы и т.д.
Система заблокирована, и никто ничего не хочет менять. А это был бы плюс для ресурсов пенсионной системы, потому что стало бы выгодно легализовать заработную плату и делать отчисления на свой же собственный счет.
К тому же, нам, безусловно, нужна стабильная гривна. Ведь если не будет стабильной гривны, эти накопительные счета очень быстро сгорят. В нормальных странах, например, европейских, делают привязку к евро. И даже если меняется курс, в евро все равно остаются накопления в пенсионном фонде. Так государства защищают людей.
А у нас все думают, как бы сократить число украинцев. И это просматривается во всем.
Директор Института трансформации общества
Директор Института трансформации обществаОлег Соскин:
В пенсионной реформе смешаны два подхода: система, по которой в Украине уже живет 12 миллионов пенсионеров, и система, по которой будут жить люди, достигнув пенсионного возраста. В первой части была брошена подачка украинским пенсионерам — в результате нынешней якобы пенсионной реформы у 9 миллионов пенсионеров из 12 миллионов немного поднимутся пенсии.
Но никто не говорит о тех людях, которые еще не вышли на пенсию, и им еще это только предстоит. В этой части никакой реформы нет — есть геноцид.
Принято положение о том, что с работающих пенсионеров не будут взымать 15-процентный налог. Это — позитив, если так будет. Пока что окончательного варианта нет. Ведь это серьезная несправедливость — пенсионеры, которые всю жизнь работали и сейчас продолжают. Они уже заработали пенсию, делая отчисления в солидарный фонд. Сейчас с них нельзя брать отчисления на пенсию в Пенсионный фонд, потому что они уже свой долг выполнили, а работают не от хорошей жизни, а потому что не хватает денег на жизнь. Но, тем не менее, они вынуждены в свое свободное время вместо того, чтобы отдыхать, ездить в другие страны, как делают пенсионеры на Западе, работать дальше. То есть, еще часть своей жизни они тратят на то, чтобы добывать дополнительные средства.
С них за что берется отчисление в Пенсионный фонд? Это же нонсенс.
Также в пенсионной реформе предусмотрена некоторая индексация. Но опять-таки, мы еще не знаем, какой будет окончательная редакция закона. Не известно, оставят за правительством норму индексации на год или этот показатель внесен в закон? Будет учитываться уровень инфляции, уровень реальной заработной платы (какой — минимальной или средней? или вообще прожиточного минимума?)? Эта неопределенность — тоже нехорошо.
Это все касается тех, которые уже имеют пенсии.
Что касается второй части людей... Они оказываются в колоссальном проигрыше. Ведь сохраняется солидарная система, общий котел. Вместе с тем повышается стаж, необходимый для получения пенсии, до 35 лет. То есть человек, чтобы заработать какую-то солидарную пенсию, копеечную, очень маленькую, должен трудиться столько лет, отдавая в солидарный "котел" едва ли не четвертую часть своих доходов. Это абсолютно несправедливо.
Если человек наработал меньше 35 лет, значит пенсию он не заработал, а будет лишь какая-то социальная помощь, очень маленькая.
Специальные пенсии оставили только для военнослужащих и силовиков. На этапе войны такое возможно. Но когда войны не будет, зачем их оставлять? Т.е., этот момент снова нужно будет пересматривать. Потому следовало уточнить, что это возможно только в условиях войны, и что это касается только тех людей, которые находятся на линии фронта. А то, что этой ясности нет, неправильно.
Следующий момент — это повышение пенсионного возраста в будущем до 65 лет, а для мужчин позже и до 67 лет хотят повысить. А средняя продолжительность жизни мужчины сейчас 66 лет. Это что, получается, что мужчины должны будут после работы сразу отправляться на кладбище, а пенсию получать не будут?
Также не персонифицировано отчисление пенсий. Я давно говорю о том, что Украине следует отказаться от солидарной системы. Если вы хотите, чтобы люди обязательно отдавали часть денег в Пенсионный фонд, значит, каждый человек должен иметь персонифицированный счет в банке. Может, это должен быть банк, в котором была бы часть государственного капитала для гарантии. И это должны быть счета людей. Причем эти счета должны иметь депозитную природу. Они должны носить антидевальвационный характер.
Скажем, сколько девальваций пережили такие, как я, кому более 60 лет, и кто работал всю жизнь: раньше был советский рубль, потом — украинский карбованец, потом — гривна. Раньше один доллар был 2 гривны, а сейчас — 27. А ведь мы же все время отчисляли деньги в Пенсионный фонд. Гривну ввели в 1996 году. 20 лет я платил деньги по новой системе. Но если мою пенсию — больше 3 тысяч гривен — перевести в ту систему, когда доллар был по 2 гривны, то пенсия у меня должна составлять 1,5 тысячи долларов тогда!
Вот в чем фокус! А так, получается, что это обман. Если идет постоянная девальвация, порча национальной валюты, то создать эффективную систему начисления пенсий невозможно. Таким образом, не предусмотрена индексация пенсий в зависимости от уровня девальвации, обесценивания национальной валюты по отношению к другим свободно-конвертируемым валютам и золоту. Этого механизма нет.
Вышеперечисленные проблемы и недостатки нынешней пенсионной реформы свидетельствуют о том, что готовилась она в явной спешке, явно в угоду МВФ и явно против десятков миллионов людей. И ничем хорошим это не закончится.