Защитить простого украинца. Экономист подсказал Кабмину, как поднять пенсии

9 октября 2017, 08:26

Правительство не хочет сделать ничего для роста экономики и увеличения количества рабочих мест, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой

Несмотря на то, что Верховная Рада проголосовала за правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий", Кабмин блокирует существенный рост пенсий.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Правительство ничего не хочет менять в пенсионной системе, не хочет направлять деньги в Пенсионный фонд. Ведь для этого есть(!) возможности! Например, 1,5 миллиарда долларов, которые нашли на счетах бывшей власти и смогли мобилизовать. Почему бы их не направить на решение вопросов пенсионеров? А они эти деньги бросают на ремонты дорог — естественно, там никто не может проверить, сколько на самом деле было потрачено. Только бы не давать деньги людям…", — не скрывает своего возмущения экономист.

"Также немалые доходы на таможне — растет импорт, растет таможня, меньше взяток, соответственно, растут и доходы. Но власть решила часть этих сверхприбылей направлять опять-таки на ремонт дорог. Почему на дороги, а не на поддержание собственных людей?" — задает резонный вопрос эксперт.

"Другие страны показали, как можно содержать пенсионеров. Например, в Норвегии и России были введены дополнительные налоги на экспорт нефти и газа, что позволило существенно поднять пенсии. Украина тоже имеет такие возможности. Например, экспорт зерна — он растет, нарушает внутренние пропорции. При этом у нас дефицит зерна на внутреннем рынке, из-за чего падает животноводство, не растет производство мяса птицы. Все, что только можно, выметается за границу. Так что налог на вывоз зерна был бы в наших условиях аналогичен налогу на экспорт нефти и газа", — предложил президент Центра рыночных реформ.

"Правительство не хочет сделать ничего для роста экономики и увеличения количества рабочих мест, а рабочие места — это отчисления в Пенсионный фонд", — напомнил экс-министр.

По его мнению, нужно что-то делать в начислении пенсии от фонда заработной платы. "Следует переходить к накопительной системе и ввести налог, который будет на индивидуальные счета граждан отсчитывать деньги. Но, вместе с тем, для граждан следует снизить налог на заработную плату. Во всех странах Европы налог на заработную плату у бедных людей минимальный или нулевой. Так, в Польше средний налог на зарплату составляет 7%, а всего он от нуля до 25% — богатые платят больше, а бедные — меньше. Когда человек платит 5% в бюджет, а 15-20% кладет на свой счет, для него это приемлемо, потому что значительная часть денег остается на жизнь. У нас же это невозможно, потому что мы до 18-20% платим в бюджет. Если мы еще 15-20% будем платить в Пенсионный фонд, то люди не смогут жить. Плюс — тарифы и т.д.", — заметил экономист.

"Система заблокирована, и никто ничего не хочет менять. А это был бы плюс для ресурсов пенсионной системы, потому что стало бы выгодно легализовать заработную плату и делать отчисления на свой же собственный счет", — считает эксперт.

"К тому же, нам, безусловно, нужна стабильная гривна. Ведь если не будет стабильной гривны, эти накопительные счета очень быстро сгорят. В нормальных странах, например, европейских, делают привязку к евро. И даже если меняется курс, в евро все равно остаются накопления в пенсионном фонде. Так государства защищают людей", — подчеркнул Владимир Лановой.

"А у нас все думают, как бы сократить число украинцев. И это просматривается во всем", —- добавил он.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему пенсионная реформа в Украине является нецивилизованной и безнравственной.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа".

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