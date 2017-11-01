НБУ ослабил гривну, доллар подорожал на несколько копеек

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.

Официальный курс гривны на 1 ноября:

100 долларов — 2686,2019 грн (31 октября — 2682,9390);

100 евро — 3126,2018 грн (3115,4288);

10 рублей — 4,6220 грн (4,6360).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.