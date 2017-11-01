НБУ ослабил гривну, доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3126,2018 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.
Официальный курс гривны на 1 ноября:
100 долларов — 2686,2019 грн (31 октября — 2682,9390);
100 евро — 3126,2018 грн (3115,4288);
10 рублей — 4,6220 грн (4,6360).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.