Экс-узник Кремля раскрыл, как в Крыму оккупанты "распиливают" деньги из бюджета

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, экс-узник Кремля заявил, что в захваченном Россией Крыму оккупанты строят садики и школы.

На таких направлениях как раз "происходит распиливание бюджета", рассказал он в интервью "Обозревателю".

"Инвестиции рекой не потекли. Некоторые виды работ в Крыму все-таки проводятся: где-то там садики, школы строят", — отметил собеседник.

Ранее Ильми Умеров говорил, что большая часть пророссийского населения Крыма не связывает свои проблемы с президентом России Владимиром Путиным, они разочарованы, но почему-то рассуждают так: "местная власть плохая", глава государства — "хороший".