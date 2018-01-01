В Украине с 1 января вырастут акцизы на сигареты

В Украине с 1 января 2018 года вырастут почти на 30% акцизы на сигареты.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, пишет Укринформ.

Документом предусматривается постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 27,9%).

В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

Цель плана повышения акцизов — достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС — 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

Напомним, с 1 января 2018 года в Украирне вырастет цена на электричество, повышение произойдет в два этапа: с 1 января оптово-рыночная цена повысится на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.